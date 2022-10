Genève se sort du piège luganais, Bienne cartonne, Ajoie surprend

Les deux premiers du championnat de National League se sont imposés. Genève a battu Lugano 3-2, alors que Bienne a écrasé Langnau 7-2.

Privé de Marc-Antoine Pouliot pour trois à quatre semaines, Jan Cadieux avait une nouvelle fois dû revoir ses lignes. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Genève a eu de la peine à se mettre en marche. La faute à des Tessinois très en jambes et bien décidés à mettre de la pression sur la relance servettienne. Les Aigles ont été constamment repoussés par le forechecking luganais qui a produit deux buts par Bennett et Zanetti (12e et 15e).

Mais les Grenat ont progressivement relevé la tête. Omark a réduit le score durant le tiers médian, puis en 50 secondes, Le Coultre et Hartikainen ont permis aux Genevois de virer en tête à la 50e. Lugano a forcément poussé pour égaliser, mais les Bianconeri ne sont pas assez bien sous leurs casques pour opérer ce genre d'opération. Genève a dû se recroqueviller devant Gauthier Descloux, mais l'essentiel fut acquis.

A Bienne, on rigole journée après journée. Face à Langnau, les Seelandais ont une nouvelle fois fait preuve d'une vraie force offensive avec sept buts.

Yakovenko a ouvert le score à la 7e, puis Künzle a fait mal aux Tigers en doublant la mise à sept secondes de la première pause. Les événements se sont précipités au cours d'un tiers médian riche en buts. Rathgeb, Lööv, Hofer et Künzle ont complété la symphonie des hommes de Törmänen à la mi-match. Certainement trop confiants, les Biennois ont vu les Emmentalois inscrire deux buts (33e) et 39e), comme une piqûre de rappel. Mais ce Bienne a trop de talent en ce moment pour se laisser déborder et Sallinen a réussi le numéro 7 dans la dernière période.

Ajoie est allé chercher une victoire très importante en Léventine. Un succès 5-3 au Tessin est un pas dans la bonne direction. Et pourtant les événements n'ont pas été sympas avec les Jurassiens puisqu'ils ont encaissé l'ouverture du score après seulement 56 secondes de la crosse de Kneubühler. Mais les joueurs de Filip Pesan ont du caractère et un excellent défenseur étranger en T.J. Brennan. L'Américain y est allé d'un doublé dans le tiers initial, puis Schmutz a inscrit le 1-3 à la 23e.

Revenu à une longueur en toute fin de tiers médian, les Léventins ont ensuite vu Hazen s'offrir un doublé pour la première victoire de l'histoire d'Ajoie à Ambri.

Dans le dernier match de la soirée, Berne a réussi à ramener deux points de Rapperswil en s'imposant 3-2 ap. C'est Tyler Ennis qui a trouvé la faille en prolongation.

/ATS