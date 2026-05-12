Jan Cadieux tient son équipe, Janis Moser dans le groupe

Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi. Au terme ...
Jan Cadieux tient son équipe, Janis Moser dans le groupe

Jan Cadieux tient son équipe, Janis Moser dans le groupe

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Jan Cadieux a dévoilé sa sélection pour le Mondial à domicile qui débute vendredi.

Au terme des derniers ajustements dans la foulée des matches de l'Euro League, le coach de l'équipe de Suisse a retenu trois gardiens, huit défenseurs et 14 attaquants pour former son groupe qui compte six joueurs de NHL.

Comme annoncé la semaine dernière, le défenseur Janis Moser, des Lightning de Tampa Bay, rejoint la sélection. Les défenseurs Giancarlo Chanton, Fabian Heldner et Simon Seiler ainsi que les attaquants Yannick Frehner et Tyler Moy ne font en revanche pas partie de l'équipe.

La participation de Philipp Kurashev, qui doit encore passer des examens médicaux, sera réévaluée de jour en jour.

'La décision concernant la sélection pour le Championnat du monde a été tout sauf facile. Tous les joueurs ont fait preuve d’un engagement énorme au cours des quatre dernières semaines de préparation et ont tout donné pour la Suisse. Même ceux qui ne participeront pas au Mondial à domicile ont marqué l’équipe de leur empreinte grâce à leur engagement et leur attitude et ont poussé leurs coéquipiers au quotidien, déclare Jan Cadieux dans un communiqué de la fédération.

Et de poursuivre: 'Chaque joueur a contribué à notre progression en tant qu’équipe. Les prochains entraînements serviront désormais à peaufiner les derniers détails. L’impatience est immense à l’approche du coup d’envoi du Championnat du monde contre les Etats-Unis.'

/ATS
 

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