La Suisse perd la finale de la 3e place contre la Tchéquie

Au Championnat du monde dames à Brampton (CAN), l'équipe de Suisse s'est inclinée 2-3 contre la Tchéquie lors de la finale pour la 3e place. Comme l'an dernier, la sélection helvétique termine 4e.

Déjà battues par les Tchèques dans le tour préliminaire (2-5), les Suissesses ne sont pas parvenues à prendre leur revanche. Elles avaient pourtant ouvert le score dès la 12e minute par Lara Stalder sur leur premier tir cadré ! Elles n'ont, malheureusement, pu tenir cet avantage que 31 secondes avant que les Tchèques n'égalisent et ne prennent l'avantage moins de trois minutes plus tard.

Lena Marie Lutz a bien égalisé à 2-2 à la 29e minute, mais les joueuses de l'entraîneur Colin Muller ont encaissé un but décisif à la 38e minute par Denisa Krizova. Les Suissesses ont ensuite manqué leur chance au cours de la dernière période quand elles ont bénéficié d'une double supériorité numérique de plus d'une minute trente. Le sens du sacrifice des Tchèques leur a permis de conserver leur but d'avance.

Ainsi, les Suissesses terminent encore une fois quatrième d'un grand événement. Il y a sept mois au Championnat du monde, elles avaient déjà échoué au pied du podium contre ces mêmes Tchèques (2-4). Comme ce fut déjà le cas en 2021 à Calgary et aux Jeux olympiques de Pékin 2022.

