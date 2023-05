La Suisse s'offre un succès de prestige face au Canada

L'équipe de Suisse a enchaîné un cinquième succès en cinq matches au Championnat du monde à Riga. Pour son premier vrai test, elle a dominé le Canada 3-2 samedi.

Dans une patinoire remplie de plus de 8000 fans et acquise à la cause des Suisses, la troupe de Patrick Fischer a livré la partie qu'on attendait d'elle. Face à de besogneux Canadiens, les joueurs à croix blanche ont bien géré leur rencontre.

Si Nico Hischier n'avait pas tenté de marquer un but entre les jambes alors qu'il pouvait donner trois longueurs d'avance à sa formation, la Suisse se serait épargné une fin de match un rien tendue. Mais l'essentiel est bien d'avoir réussi à prendre le meilleur sur les Canadiens dans le jeu et au tableau d'affichage.

Hischier montre la voie

Après un tiers initial dominé par la Suisse, il a fallu attendre la période médiane pour voir les filets trembler. Et ce sont les Canadiens qui se sont inscrits les premiers au pointage. Un but tombé à la mi-match en power-play qui a laissé un arrière-goût mitigé dans la bouche des Suisses. Parce que cet avantage numérique fut causé par une faute de Nino Niederreiter et que le Grison aurait pu être gravement blessé quelques secondes plus tôt.

Joe Veleno a administré un coup de patin qui aurait pu avoir de solides conséquences. C'est pour cela que les choses se sont envenimées devant le but canadien. Mais, heureusement pour les hommes de Patrick Fischer, cette ouverture du score adverse n'a pas calmé leurs ardeurs.

Ils ont pu compter sur leur première ligne et sur un Nico Hischier de gala. A la 34e, le centre des New Jersey Devils s'est offert un joli numéro dans la défense canadienne avant de placer le puck hors de portée du gardien Montembeault. Les Helvètes ne se sont pas arrêtés là. A la 37e, sous l'impulsion de l'excellent Gaëtan Haas, Dario Simion a pu profiter d'un rebond à la suite d'un lancer de Marti pour donner l'avantage à ses couleurs.

Le but de la sécurité est venu de la canne d'Andres Ambühl. L'éternel Grison a profité d'un changement de ligne complètement raté des joueurs à la feuille d'érable pour donner un bon bol d'air à la Suisse (3-1 à la 53e).

Place aux Tchèques

Une Suisse invaincue qui va maintenant se frotter aux Tchèques dimanche soir (19h20) avec comme ambition la première place du groupe. Une première place qui serait intéressante pour ne pas avoir à déménager trop tôt à Tampere.

