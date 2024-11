La méthode Greg Ireland porte déjà ses fruits en Ajoie

Greg Ireland n'aura mis que deux rencontres pour décrocher un premier succès comme entraîneur du HC Ajoie. Le Canadien et ses hommes ont pris la mesure d'Ambri-Piotta (4-2).

Buteur en power-play à la 12e, Jerry Turkulainen s'est mué en passeur sur la réussite de Philip-Michaël Devos, 4 minutes plus tard. Durant la période intermédiaire, Julius Nättinen a lui aussi troué le filet adverse en supériorité numérique. Enfin, Devos a signé un doublé, dans la cage vide (59e).

Fribourg-Gottéron a signé un petit exploit en s'imposant à 35'' de la fin de la partie à Davos, via une réussite décisive de Jacob de la Rose (3-2) en supériorité numérique. Face à des Grisons très prolifiques depuis le début de saison et en pleine confiance ces dernières semaines (7 succès consécutifs), les Fribourgeois n'ont jamais abdiqué.

Dominés, les hommes de Patrick Emond ont su effacer à deux reprises une longueur de retard. Déjà buteur vendredi soir, le Suédois Jakob Lilja a également fait mouche à Davos (26e). Sandro Schmid a permis à Gottéron de revenir à 2-2 (48e).

Prolongation fatale à Genève-Servette

Moins de réussite pour Genève-Servette. La formation des Vernets n'est pas parvenue à fêter son troisième succès à domicile cette saison, s'inclinant 5-4 après prolongation par Kloten. Les protégés de Jan Cadieux ont rapidement mené 2-0, via des réussites de Markus Granlund (5e) et de Sami Vatanen (6e) réalisées à 5 contre 3. Passeur sur le 2-0, le Suédois a encore ajouté un but à sa collection, en profitant une nouvelle fois de l'indiscipline des Zurichois (3-1 à la 17e, à 5 contre 4).

En 2e période, Lauri Marjamäki prenait l'option de changer de gardien, choisissant d'introduire Sandro Zurchirchen. Sa prestation et les buts de Keanu Derungs (26e), Sami Niku (33e) et de Thomas Grégoire (39e) ont totalement fait tourner la partie. L'égalisation d'Arnaud Jacquemet (42e) a permis au GSHC d'obtenir le droit de disputer une prolongation. Une période supplémentaire qui n'aura toutefois duré que 23 secondes, le temps pour Miro Aaltonen de signer le but décisif.

Bienne: la panne sèche

Dans les autres rencontres, Langnau a mis un terme à une série de quatre défaites en s'imposant à Bienne (1-0). La réussite du Letton à licence suisse Oskars Lapinskis (19e) aura fidèlement retranscrit la domination des visiteurs, lors du tiers initial. Les Emmentalois ont ensuite su conserver cette petite longueur d'avance contre des Seelandais peu convaincants offensivement. Stéphane Charlin en a profité pour être blanchi pour la deuxième fois de la saison. Enfin, dans le dernier match de la soirée, Berne a battu Zoug (3-2 ap).

