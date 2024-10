Lausanne a eu raison de Bienne, Ajoie s'enfonce

Lausanne a poursuivi sa série victorieuse en s’imposant contre Bienne (2-1 tab). L’équipe romande la plus en forme du moment a confirmé son statut, malgré l’absence de quatre de ses huit étrangers.

Antti Suomela a profité d’une relance manquée de Johnny Kneubühler pour ouvrir le score dès la 6e minute. En panne sèche au niveau de son efficacité devant la cage adverse samedi dernier contre GE-Servette, Bienne a, à nouveau, montré ses limites actuelles contre le LHC.

Durant la période intermédiaire, les Seelandais ont galvaudé six minutes de supériorité numérique. Ils ont ensuite continué de mettre la pression sur Kevin Pasche, régulièrement en évidence.

En fin de match, Bienne a bénéficié d'un 6 contre 4 à la suite d'une faute de Théo Rochette. Le Suédois Lias Andersson a su en profiter à 18'' de la sirène pour arracher un point.

Lors de la séance de tirs au but, Rochette et Oksanen ont permis au LHC de s'imposer. Pour les hommes de Geoff Ward, il s'agit de leur troisième succès consécutif, tous obtenus au-delà de la 60e minute.

Ajoie toujours à zéro point

Pour Ajoie, les matches se suivent et se ressemblent. Contre Berne, les Jurassiens ont concédé leur 7e défaite consécutive (5-0). Leur compteur points demeure bloqué à zéro. Nemeth (8e), Loeffel (12e) et Lehmann (21e) ont tué tout suspense dès le début de la deuxième période. Marchon (36e) et Czarnik (41e) ont définitivement salé une addition particulièrement indigeste. Le doute semble s'être installé sous les casques ajoulots.

Dans les autres rencontres de la soirée, Ambrì-Piotta et les SCL Tigers l'ont emporté 2-1 en prolongation, respectivement contre Davos et Lugano. Aux penalties, succès des ZSC Lions contre Rapperswil (4-3). Enfin, Kloten s'est défait de Zoug (4-3).

