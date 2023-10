Lausanne et Bienne battus, Ajoie surprend Davos

Cela ne va pas fort pour Lausanne et Bienne en National League. Les deux clubs se sont inclinés respectivement à Langnau 4-3 et à Zoug 5-2.

Non il y a décidément quelque chose qui ne fonctionne pas du côté vaudois. Alors qu'ils avaient chichement battus Ajoie voici huit jours, les hommes de Geoff Ward n'ont pas su profiter de leurs jours de 'congé' pour se préparer de la meilleure des façons face à des Emmentalois qui avaient pourtant joué la veille à Genève.

Plutôt que d'imposer leur rythme, les Lions ont laissé les Tigres y croire. Et à domicile, devant ses fans, Langnau n'a pas besoin de grand-chose pour être galvanisé. Et comme le LHC a eu la bonne idée d'empiler les erreurs en défense, les Bernois n'ont eu qu'à se baisser pour les ramasser.

Et le problème c'est que quand ce n'est pas Connor Hughes devant le filet, mais Ivars Punnenovs, les Vaudois font preuve d'une incroyable fragilité. Sans avoir été catastrophique, le gardien letton ne s'est pas montré déterminant. Au contraire de son vis-à-vis Stéphane Charlin qui a notamment sorti une parade de toute grande classe dans un troisième tiers que Lausanne a largement dominé sans toutefois pouvoir parvenir à recoller au score.

Bienne non, Ajoie oui

Bienne va encore moins bien que Lausanne. Et contrairement aux Vaudois, les Seelandais avaient un gros morceau face à eux. A Zoug, Bienne a tenu quarante minutes avant de lâcher prise dans la dernière période. Les hommes de Dan Tangnes ont triomphé 5-2. C'est entre la 49e et la 54e que les joueurs de Suisse centrale ont passé l'épaule. Il s'agit de la huitième défaite en neuf matches pour les hommes d'un Petri Matikainen toujours plus en danger.

A Davos, Ajoie a réussi un petit exploit en allant s'imposer 2-1. Ancien pilote dans les Grisons, Christian Wohlwend a dû savourer. C'est Jonathan Hazen qui a réalisé un joli numéro en solo sur le 2-1 de la 54e pour donner les trois points à ses couleurs. Il s'agit de la troisième victoire des Jurassiens en quatorze rencontres cette saison. Mais les statistiques avancées soulignent quand même la chance des Ajoulots qui auraient plutôt perdre ce match 4-2.

Dans les deux dernières parties, Berne a eu besoin de la prolongation pour écarter Rapperswil 2-1. C'est l'inévitable Dominik Kahun qui a inscrit le but décisif. Tandis qu'Ambri a dominé Kloten 2-0 avec le premier but d'André Heim depuis son retour en Léventine.

/ATS