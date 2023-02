National League: Bienne avec la manière

Après Genève-Servette, Bienne a décroché l'un des tickets donnant un accès direct aux play-off de National League. Un résultat obtenu avec la manière à Zurich (3-2)

Les Seelandais n'avaient besoin que d'un point pour valider leur qualification dans le Top 6 du championnat régulier. Ils ont fait beaucoup mieux en s'imposant 3-2. Cadenassée et avare en sensations fortes durant plus d'une demi-heure, la rencontre s'est jouée en 1'37'' lorsque Damien Brunner (35e) et Luca Hischier (36e) ont réussi à tromper la vigilance de Simon Hrubec.

L'international Noah Delémont a également participé à la fête en inscrivant son premier but de la saison (42e), en supériorité numérique. Les réussites de Chris Baltisberger (51e) et de Simon Bodenmann (59e) n'auront fondamentalement pas remis en cause un succès biennois mérité.

/ATS