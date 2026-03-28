Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Ajoie s'est incliné 3-2 face à Ambri Piotta dans le play-out de National League. Menés 3-0 ...
Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Play-out: Ajoie mord encore la poussière face à Ambri

Photo: KEYSTONE/ANDREA BRANCA

Ajoie s'est incliné 3-2 face à Ambri Piotta dans le play-out de National League. Menés 3-0 dans la série, les hommes de Greg Ireland sont dos au mur.

Les Tessinois ont parfaitement entamé la rencontre grâce aux réalisations de Tommaso De Luca à 5 contre 4 à la 8e puis par Michael Joly quatre minutes plus tard. Mené 2-0, Ajoie a pu compter sur Yonas Berthoud pour réagir à la 13e et réduire le score. Après une deuxième période sans influence sur le tableau d'affichage, Julius Nattinen a relancé les Vouivres en égalisant à la 46e. Mais Alex Formenton a inscrit le but de la victoire pour Ambri à la 56e.

Les Jurassiens ont une dernière chance de se relancer mardi à Porrentruy. Mais les biancoblu ont désormais leur destin en main, et peuvent assurer le maintien dès l'acte IV.

/ATS
 

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