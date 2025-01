Une victoire de plus pour Fribourg-Gottéron

Fribourg-Gottéron a évité la glissade en Ajoie, vendredi. Chez la lanterne rouge, les Dragons ont retourné la partie à la mi-match pour s'imposer 2-1. Genève-Servette a pour sa part battu Kloten 2-0.

Depuis l'arrivée de Greg Ireland à la tête du HC Ajoie, fin octobre dernier, la formation jurassienne est devenue particulièrement difficile à manoeuvrer en ses murs. Fribourg, qui traverse également une bonne période depuis que Lars Leuenberger est aux commandes, en a également fait l'expérience vendredi soir.

Les Ajoulots ont d'ailleurs profité de la première pénalité du match pour ouvrir le score sur un tir frappé de Honka dans le bas de la cage du jeune Gallay (15e).

Les deux formations se sont ensuite passablement neutralisées, malgré quelques occasions de part et d'autre. Mais les visiteurs ont fini par renverser la vapeur au milieu de la rencontre. D'abord grâce à Bertschy, qui est parvenu à égaliser en infériorité numérique (29'57'') avec son premier but en 12 matches, puis à l'aide d'un superbe numéro de relais entre Wallmark et Sörensen, que ce dernier a conclu avec maîtrise (31'00'').

Dans l'enchaînement, Lilja a même encore trouvé le poteau sur un tir croisé. Et les Jurassiens ne se sont jamais vraiment remis de ce coup de massue.

Les hommes d'Ireland ont tenté le tout pour le tout dans les deux dernières minutes en sortant Conz pour un patineur supplémentaire, sans parvenir à égaliser. Gottéron a même encore ajusté le poteau à 18 secondes du terme.

Un premier but long à venir

Aux Vernets, Genève-Servette s'en est sorti contre Kloten dans un match qui a surtout offert beaucoup de déchet technique. Malgré des sauts d'un but à l'autre, aucun des deux adversaires n'est parvenu à trouver la faille au terme des quarante premières minutes.

Les Genevois ont fini par ouvrir le score 25 secondes après le second retour des vestiaires. Prompt à s'extraire de la mêlée, Jooris a reçu une passe parfaite de Granlund pour pouvoir tromper Waeber.

Jooris a été le libérateur des Aigles, puisque c'est encore lui qui s'est envolé pour assurer la victoire genevoise dans la cage vide à 34 secondes de la sirène finale face à un adversaire privé de son topscorer Miro Aaltonen suspendu.

Lugano a cueilli un succès de prestige à la Resega contre Davos pour la grande première d'Uwe Krupp à la barre. Les Tessinois, toujours sous la barre avec Ajoie, ont dominé les Grisons, 3es du classement avant le match, sur le score de 6-3.

Zoug a fait mieux encore en surclassant Berne dans la capitale 1-5, pour s'emparer de la deuxième place jusqu'alors occupée par les Ours.

Le duel accroché entre Ambri et les Zurich Lions, au Tessin, a quant à lui tourné à l'avantage des visiteurs (3-2 ap), grâce à un but de Malgin en prolongation.

