Viège s'impose en 3e prolongation à Ajoie

Ajoie a perdu l'avantage de la glace dès le premier match du barrage de promotion/relégation.

Les Ajoulots se sont inclinés 3-2 après 40'53 de prolongation face au champion de Swiss League Viège à Porrentruy. Il était 0h07 quand le Suédois Jacob Nilsson a offert ce premier point à son équipe.

Battu 4-2 par Lugano dans un play-out de National League dont il avait pourtant gagné les deux premiers actes, le HC Ajoie a donc concédé une cinquième défaite consécutive qui fait particulièrement mal. La troupe de Greg Ireland devra réagir dès jeudi en Valais pour relancer ses actions.

Ajoie est revenu à deux reprises au score, Anttoni Honka (31e) et Reto Schmutz (54e) répondant à des réussites viégeoises signées Rocco Pezzullo (29e) et Jacob Nilsson (52e). Schmutz a même pensé offrir la victoire à son équipe à la 93e, mais son but a été annulé pour une crosse haute... Les Ajoulots ont ensuite très vite craqué dans la troisième période supplémentaire.

/ATS