Descente de Wengen : Kilde bat encore Odermatt, Feuz 5e

Marco Odermatt a pris la deuxième place de la descente de Wengen. Sur une piste raccourcie avec un départ juste avant Hundschopf, c'est Aleksander Aamodt Kilde qui a été le meilleur.

'C'est le meilleur skieur en vitesse.' La phrase émane de Marco Odermatt et est adressée à son 'meilleur ennemi' norvégien. Et au vu de la performance du Scandinave sur le Lauberhorn, pas question d'aller contre les mots du Nidwaldien.

Le Norvégien a comme bien souvent réussi un départ canon avec une Minschkante impeccable et un excellent Kernen-S. Jusqu'au passage sous le pont, 'AAK' a fait tout juste. C'est notamment sur le haut de la piste que Marco Odermatt n'a pu rivaliser avec son seul adversaire pour le grand globe de cristal. Il a ainsi perdu 0''85 sur les 45 premières secondes de course, mais seulement 0''03 sur la dernière minute.

Le leader de la Coupe du monde a bien analysé sa course au micro de la RTS: 'La lumière était très mauvaise après Hundschopf et j'ai fait une faute. Après ça, c'était mieux. Alors oui, la place est bonne, mais l'écart avec Kilde est trop grand.' Le compagnon de Mikaela Shiffrin empoche son 19e succès en Coupe du monde, le 10e dans la discipline. L'Italien Mattia Casse complète le podium.

La der de Feuz, Monney épate

Malgré le passionnant duel entre les deux hommes forts, tous les yeux étaient rivés sur Beat Feuz pour son dernier Lauberhorn. Le champion olympique n'est pas parvenu à aller chercher une quatrième couronne. Devant sa compagne et ses deux filles, le Bernois a pourtant tout tenté, mais il lui a manqué ce petit quelque chose pour aller tout devant. Contrairement à Odermatt, Kugelblitz a encore perdu du temps sur la deuxième partie de course pour finalement échouer à la 5e place à 1''25.

Déjà placés la veille en Super-G, les Suisses ont une fois de plus signé un superbe résultat d'ensemble. Vainqueur du deuxième entraînement sur l'entier de la piste, Niels Hintermann a confirmé en course en prenant le 7e rang. Très belle course également pour Gilles Roulin, 8e derrière son collègue d'équipe. Déjà 8e à Bormio, le Zurichois traverse une très bonne passe actuellement.

Et que dire de la descente d'Alexis Monney! Le Fribourgeois de 23 ans a accroché la 10e place à l'occasion de son premier Lauberhorn. Et ce malgré une réception plus que bancale à Hundschopf. Quatrième sur le deuxième secteur, le Châtelois a prouvé être capable de se reprendre après avoir commis une faute pour un premier top 10 en carrière qui en appelle certainement d'autres.

Deuxième du Super-G vendredi, Stefan Rogentin était attendu en descente. Le Grison a réalisé une course correcte pour prendre la 13e place provisoire.

