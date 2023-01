Niels Hintermann sur la boîte à Kitzbühel

Niels Hintermann a pris la 3e place de la première des deux descentes de Kitzbühel. Le Zurichois n'a été battu que par Vincent Kriechmayr pour 0''31 et la surprise italienne Florian Schieder.

Le vainqueur de la descente de Kvitfjell la saison passée a su faire parler son gabarit sur les parties de plat. C'est d'ailleurs lui qui s'est montré le plus rapide dans la partie finale. Mais il a manqué un petit quelque chose pour devancer Vincent Kriechmayr, absolument impérial tout au long du tracé. Le Zurichois de 27 ans décroche tout de même son 6e podium en Coupe du monde, le 5e dans la discipline.

Hormis une petite erreur sur la fin, le champion du monde en titre a fait tout juste pour aller cueillir sa 15e victoire en Coupe du monde, la 8e en descente. Mais il a quand même sué en voyant la visibilité s'améliorer au fil des coureurs. Ce dont a su parfaitement profiter l'Italien Florian Schieder. Le skieur de Castelrotto, 27 ans, n'avait jamais fait mieux que 13e en Coupe du monde et le voici 2e à Kitzbühel à 0''23 de la victoire.

Monney et Murisier assurent

L'autre performance majuscule des coureurs de Swiss-Ski émane d'Alexis Monney. Le Fribourgeois de 23 ans a réussi à tirer son épingle du jeu comme lors de son premier Lauberhorn (10e). Pas forcément à l'aise aux entraînements, le Châtelois a conclu sa course au 11e rang: 'J'ai eu un peu de chance avec la météo, mais je n'ai pas fait de grandes fautes, a-t-il expliqué au micro de la RTS. Je me suis dit: skie comme tu sais, fais-toi plaisir. J'étais assez tendu au départ et j'ai réussi à faire le vide quelques minutes avant le départ.'

Très belle performance également de Justin Murisier, juste derrière son jeune collègue d'équipe. Josua Mettler a lui réussi à se hisser au 20e rang. Pour son avant-dernière course, Beat Feuz (27e) a semblé un peu moins investi que par le passé. Si le Bernois avait pu limiter la casse à Wengen, le manque d'engagement s'est payé cash sur cette Streif. Le champion olympique de la discipline a reconnu que la visibilité n'était pas au top.

Odermatt et Kilde se loupent

Et quid du duo extraterrestre Odermatt-Kilde? Eh bien les deux hommes ont testé leurs limites et les ont dépassées. Annoncé logiquement parmi les favoris, Marco Odermatt s'est fait une immense frayeur. Parti comme une fusée, le leader de la Coupe du monde a attaqué le Steilhang de manière très agressive. Trop agressive puisque le Nidwaldien a bien failli faire connaissance avec la bâche de protection. Heureusement pour le champion olympique de géant, il est parvenu à se rattraper de justesse, mais cette figure de style lui a coûté toute sa vitesse, raison pour laquelle il a terminé en fond de grille à 3''20. Passé par la tente médicale dans l'aire d'arrivée, on ne sait pas si Odermatt souffre de séquelles.

Constat similaire pour Aleksander Aamodt Kilde qui a lui manqué de lécher la bâche dans le schuss final. Le Norvégien s'en sort mieux au classement avec une 16e place finale à 0''97.

/ATS