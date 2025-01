Super-G de Cortina: Gut-Behrami et Suter sur le podium

Lara Gut-Behrami (2e) et Corinne Suter (3e) sont montées sur le podium lors du Super-G de Cortina. La victoire est allée à l'Italienne Federica Brignone.

Sans une performance exceptionnelle de Federica Brignone, Lara Gut-Behrami aurait pu aller chercher le 46e succès de sa carrière et un quatrième bouquet dans les Dolomites en Super-G. Très féline, la Tessinoise a maîtrisé les passages-clefs de cette piste Olimpia delle Tofane, hormis un passage assez moyen à la sortie du Rumerlo.

Seulement pour la skieuse de Comano qui doit se contenter d'un 94e podium en Coupe du monde, le 42e dans sa discipline de prédilection, Federica Brignone a skié comme dans un rêve. La Valdôtaine, leader du général de la Coupe du monde, s'est montrée irrésistible pour aller décrocher son 31e succès en Coupe du monde, le 11e dans la discipline. En tête à tous les pointages, elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires.

Cinquième de la descente samedi, Corinne Suter retrouve gentiment son meilleur niveau. La championne olympique de descente n'était plus montée sur un podium en Super-G depuis sa victoire fin 2022 à Lake Louise. Et ce n'était pas évident pour la Schwytzoise qui s'élançait avec le dossard 1, une position rarement souhaitée dans cette discipline où il n'y a qu'une reconnaissance en matinée. Douce sur les skis et efficace dans le troisième secteur, elle est allée chercher le 25e podium de sa carrière, le 9e en Super-G.

Sortie nettement plus compliquée pour les autres Suissesses en lice. Michelle Gisin n'a jamais trouvé le bon rythme et occupe le 20e rang provisoire, Joana Hählen suit au 21e rang et Jasmina Suter au 23e. Priska Ming-Nufer a elle connu l'élimination.

/ATS