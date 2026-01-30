La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six skieuses ...
La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

La descente annulée après 6 concurrentes et 3 chutes

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La descente prévue vendredi à Crans-Montana a été annulée après le passage de six skieuses seulement, ont annoncé les organisateurs une heure après le départ de la porteuse du dossard 1 Nina Ortlieb.

Sixième à s'élancer, la star Lindsey Vonn, leader de la Coupe du monde de la discipline, a chuté lourdement. Trois des six premières concurrentes sont même parties à la faute.

La course a été interrompue une première fois pendant une demi-heure après la chute de Nina Ortlieb. Lindsey Vonn est tombée dans le même passage, restant assise dans les filets de protection pendant de longues minutes. Mais l'Américaine est descendue sur ses skis.

Après une nouvelle interruption, les chutes de neige ont redoublé, rendant la visibilité nettement moins bonne. La décision d'annuler la première des trois courses programmées à Crans-Montana a finalement été prise peu avant 11h.

/ATS

 

