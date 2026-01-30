Super-G de Crans-Montana: Malorie Blanc s'impose!

Magnifique Malorie Blanc. La Valaisanne a remporté le Super-G de Coupe du monde à Crans-Montana et signé sa première victoire à ce niveau.

Des cris de joie, un public qui gronde, des drapeaux qui s'agitent et une Malorie Blanc les bras au ciel. Devant son public, dont plus de 200 membres de son fans club, la skieuse d'Ayent s'est sentie pousser des ailes. Très rapide sur le haut, Malorie Blanc n'a pas fait tout tout juste, mais cela a suffi. 'Je fonctionne à l'instinct, a réagi la Valaisanne au micro de la RTS. Je savais que sur cette piste, il n'y aurait pas besoin de faire la course parfaite pour gagner.'

Brillante deuxième de la descente de St-Anton, la Valaisanne a devancé Sofia Goggia de 0''18 et Breezy Johnson de 0''36. Elle a eu quelques chaleurs, notamment lorsque Laura Pirovano est descendue avec un meilleur temps intermédiaire dans le dernier mur. Mais l'Italienne a manqué l'avant-dernière porte.

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Jasmina Suter a pris la 15e place. Pour Corinne Suter, cette course était l'occasion d'accumuler des kilomètres après avoir manqué un mois de compétition en raison d'une blessure. Sans une faute sur le bas qui lui a fait perdre de la vitesse, la Schwytzoise aurait certainement fait mieux que son 21e rang.

Victime d'une grosse chute vendredi lors de la descente finalement annulée après son passage dans les filets, Lindsey Vonn n'a logiquement pas pris le départ à une semaine de la descente olympique, son principal objectif.

/ATS