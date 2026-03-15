Pas de Super-G à Courchevel, Odermatt remporte le globe

Marco Odermatt a empoché son 4e globe de Super-G consécutif. Ceci 'grâce à' l'annulation du 2e Super-G de Courchevel en raison de la neige fraîche tombée dans la nuit.

Malgré de gros efforts, la piste des Mondiaux 2023 n’a pu être dégagée et le déroulement est impossible, a précisé la fédération. Comme samedi, le Super-G est supprimé sans remplacement.

Marco Odermatt remporte ainsi le globe de la discipline. Avec un Super-G restant et 158 points d’avance sur Vincent Kriechmayr, le Nidwaldien ne peut plus être rattrapé. Vendredi en descente, le patron de la Coupe du monde avait déjà sécurisé son globe en descente et celui du général.

Le dernier Super-G de la saison se tiendra le 22 mars aux finales de Kvitfjell. La bataille pour le globe de géant reste en revanche encore ouverte. Odermatt mène de 48 points devant le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard (89 points de retard) a encore mathématiquement des chances.

/ATS