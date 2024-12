Descente de Beaver Creek: Gut-Behrami 3e, victoire de Hütter

Lara Gut-Behrami a pris la 3e place de la descente de Coupe du monde de Beaver Creek. La victoire est revenue à l'Autrichienne Cornelia Hütter.

Première course de vitesse et premier podium de la saison pour Lara Gut-Behrami. La Tessinoise n'a finalement été devancée que par Cornelia Hütter, sacrée meilleure descendeuse la saison passée, et Sofia Goggia.

Vainqueure en 2013, 'LGB' n'est donc pas allée chercher sa 46e victoire en Coupe du monde, mais elle signe son 91e podium. La skieuse de Comano a été très solide sur l'ensemble du parcours, mais elle a cédé plus de 0''40 à Hütter dans le quatrième secteur sur une piste très difficile.

Alors qu'elles avaient dévalé à deux reprises la piste Raptor en 2013 et en 2015 lors des Championnats du monde, les dames ont changé de site pour cette étape américaine. Elles ont en effet eu droit à la Birds of Prey, terrain de jeu des messieurs depuis 1997 et créée par Bernhard Russi pour les Mondiaux de Vail en 1999.

Il était donc clair que la victoire se jouerait entre les grandes dames de la discipline, soit un duel entre Cornelia Hütter, Sofia Goggia et Lara Gut-Behrami. Très bonne glisseuse, l'Autrichienne a su faire la différence pour aller chercher sa 7e victoire en Coupe du monde, la 3e en descente.

Ennuyée par un virus qui a circulé, Michelle Gisin a réussi une très bonne course après des épreuves techniques décevantes. L'Obwaldienne a terminé au 7e rang à 0''72. Au 12e rang, on retrouve Priska Ming-Nufer.

De retour après sa grave blessure au genou gauche, Corinne Suter n'avait sans doute pas d'immenses ambitions, mais juste l'envie de reprendre confiance sur une piste exigeante. La Schwytzoise a pris la 17e place à 1''77.

Joana Hählen n'a de son côté pas terminé sa course. Fort heureusement, la Bernoise qui n'a plus de ligaments croisés ne s'est pas blessée.

/ATS