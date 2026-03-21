Descente messieurs: von Allmen 2e derrière Paris

Franjo von Allmen a décroché samedi son premier podium depuis son triplé olympique. Le Bernois a terminé 2e de la descente des finales de la Coupe du monde à Kvitfjell, derrière Dominik Paris.

Le triple médaillé d'or de Milan-Cortina a été devancé de 0''19 par l'Italien de 36 ans, qui a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la piste norvégienne. Dominik Paris s'est imposé pour la septième fois à Kvitfjell, la cinquième en descente.

Le médaillé de bronze de la descente des JO 2026 a ainsi atteint la barre des 20 victoires en Coupe du monde dans la discipline-reine. Seul la légende autrichienne Franz Klammer a fait mieux en descente chez les messieurs, avec 25 succès.

Franjo von Allmen, qui fut le seul à concéder moins de 0''60 à Dominik Paris, saura se contenter de ce 2e rang. Il n'avait pas brillé depuis la fin des JO, terminant 6e de la descente de Garmisch avant de connaître l'élimination à Courchevel.

Le Bernois a ainsi cueilli son 15e podium sur le Cirque blanc, le neuvième en descente, et le septième déjà dans cet exercice 2025/26. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde de descente, derrière un Marco Odermatt décevant samedi (7e à 0''92).

Deuxième meilleur Suisse, Alexis Monney a terminé 4e de cette course, à 0''66 du vainqueur et à 0''06 de Vincent Kriechmayr. Le Fribourgeois finit 7e du classement de la discipline, en retrait par rapport à sa 3e place finale lors de la Coupe du monde 2024/25.

/ATS