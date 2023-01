Kilde gâche la fête des Suisses

Aleksander Aamodt Kilde a remporté le Super-G de Wengen. Le Norvégien a gâché la fête des Suisses en devançant Stefan Rogentin et Marco Odermatt.

L'empêcheur de gagner en rond pour les Suisses s'appelle bien Aleksander Aamodt Kilde. Battu l'an dernier par Marco Odermatt, le Viking a sorti un ski de gala pour se payer sa 18e victoire en Coupe du monde, la 9e dans la discipline.

Si le duel entre les deux meilleurs skieurs de la planète a eu lieu, un homme est parvenu à se glisser entre les deux extraterrestres du ski alpin, il s'agit du Grison Stefan Rogentin. A l'aise sur le Lauberhorn, l'athlète de 28 ans a réalisé une course quasi parfaite pour échouer à 0''27 de Kilde. Mais le Grison a surtout décroché son premier podium en Coupe du monde. 'Rogi' a-t-il franchi un cap? C'est possible. Toujours est-il qu'il confirme sa 7e place de Bormio.

Ce premier podium a en outre été salué par tous les coéquipiers de Rogentin. Justin Murisier a précisé au micro de la RTS que le Grison était vraiment très bon lors des entraînements en Amérique du Sud cet été.

Odermatt moins saignant

Un peu moins saignant qu'à son habitude, Marco Odermatt a dû s'avouer vaincu pour 0''66. L'alien nidwaldien tentera de se refaire samedi à l'occasion de la descente. Il avait fini 4e l'an dernier, mais il sait qu'il devra faire face aux favoris que sont Kilde, Kriechmayr et Feuz.

Pour l'une de ses dernières courses sur l'une de ses pistes favorites, Beat Feuz s'en est plutôt bien sorti avec une bonne 7e place. La performance globale des Suisses est par ailleurs excellente avec sept athlètes dans le top 13 provisoire.

Derrière Feuz, on retrouve Gino Caviezel au 8e rang, Loïc Meillard au 9e, Justin Murisier au 11e et Niels Hintermann au 14e. Un résultat d'ensemble magnifique sur une piste au revêtement changeant entre neige agressive sur le haut et plus molle sur le bas. Un aspect à prendre en compte pour samedi afin d'ajuster au mieux son setup.

/ATS