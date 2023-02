La Suisse éliminée dès les quarts de finale du Team Event

La Suisse a échoué dès les quarts de finale du parallèle par équipes des championnats du monde, mardi à Méribel.

Têtes de série no 1 du tableau, Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Semyel Bissig et Livio Simonet ont été battus au temps par le Canada, pour 0''41.

Les rêves d'une cinquième médaille dans ces joutes se sont donc très vite envolés pour l'équipe helvétique. Après un 1er tour remporté comme prévu aisément face à la Lettonie (4-0), elle a subi la loi d'une formation canadienne pourtant pas impressionnante.

Les points suisses ont été l'oeuvre de Wendy Holdener et Livio Simonet. Mais la Schwytzoise et le Grison ne se sont pas montrés suffisamment rapides, le Canada passant l'épaule pour 0''41 grâce aux excellents chronos de sa leader Valérie Grenier et d'Erik Read.

Dos au mur avant le dernier duel de ce quart de finale, Livio Simonet a rempli une partie de sa mission en battant Jeffrey Read avec plus de 0''27 d'avance. Mais il a terminé en 22''26, alors qu'il devait réaliser 21''85 pour offrir la victoire à la Suisse.

/ATS