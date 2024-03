Pas de doublé, mais une bonne opération pour Gut-Behrami

Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à signer le doublé en super-G à Kvitfjell.

Mais la Tessinoise, 2e dimanche après s'être imposée la veille, réalise une excellente opération comptable dans l'optique du général de la Coupe du monde et du classement de la discipline.

Battue pour 0''61 par Federica Brignone, Lara Gut-Behrami a pourtant serré le poing dans l'aire d'arrivée. Les 80 points récompensant son 15e podium de l'hiver ont il est vrai est été conquis dans des conditions difficiles, le brouillard ayant provoqué plusieurs très longues interruptions dont une juste après son passage.

La Tessinoise, qui avait cueilli la veille son 45e succès sur le Cirque blanc et le 23e en super-G, creuse un peu plus l'écart sur ses rivales. Elle possède ainsi 69 points d'avance sur Cornelia Hütter (7e dimanche après avoir terminé 2e samedi) et 74 sur Federico Brignone (6e samedi) avant le super-G des finales.

Une 8e place le 22 mars à Saalbach lui assurerait ainsi un cinquième Globe de super-G. D'ici-là, Lara Gut-Behrami aura eu l'occasion de conquérir son premier Globe de géant: sa marge sur sa dauphine Federica Brignone au classement de la discipline est de 135 unités avant le géant prévu samedi prochain à Are.

Frustrée de s'être retrouvée au repos forcé le week-end précédent à Val di Fassa, elle s'est aussi donné de l'air dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Elle a porté son avance sur Mikaela Shiffrin, dont le retour est prévu à Are, à 385 points. Sa marge sur sa nouvelle dauphine au général, Federica Brignone, est de 326 unités.

Encore quatre courses pour LGB

Six épreuves figurent encore au menu des skieuses, avec un week-end technique à Are puis les finales de Saalbach (16/17 mars pour la technique, 22/23 pour la vitesse). Mikaela Shiffrin devrait disputer ces six courses, parmi lesquels deux slaloms, alors que Lara Gut-Behrami n'a plus que quatre épreuves à son menu.

Mais sa forme et sa confiance lui autorisent tous les espoirs. Même celui de rafler un premier Globe de descente. Pour mémoire, l'annulation de la descente de Kvitfjell fait les affaires de 'LGB', qui compte 68 points d'avance sur sa première poursuivante valide Stephanie Venier avec une seule course à disputer.

Gisin dans le top 15

Derrière Lara Gut-Behrami et en l'absence de Corinne Suter, Joana Hählen et Jasmine Flury, les autres Suissesses sont restées très discrètes en Norvège. Hors des points samedi, Michelle Gisin a cependant rectifié quelque peu le tir en terminant 14e dimanche, à 1''81 tout de même de la gagnante.

/ATS