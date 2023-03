Shiffrin s'offre un 87e succès, Holdener 2e

Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom d'Are pour s'offrir un 87e succès en Coupe du monde, 24 heures après avoir égalé le record d'Ingemar Stenmark en s'adjugeant le géant disputé en Suède.

L'Américaine a devancé de 0''92 sa dauphine, la Schwytzoise Wendy Holdener. Mélanie Meillard a également brillé en se classant 7e.

Déjà largement en tête après la première manche (0''64 d'avance sur Anna Swenn Larsson, 0''94 sur Wendy Holdener), Mikaela Shiffrin a maîtrisé son sujet sur le second tracé (5e chrono) pour décrocher sa 13e victoire de l'hiver. Elle a ainsi dépassé les 2000 points au classement général (2028).

Les Suissesses ont quant à elles relevé la tête au lendemain de leur débâcle enregistrée dans un géant où seules Wendy Holdener (12e) et Michelle Gisin (22e) ont marqué des points à la suite de l'élimination de Lara Gut-Behrami. Les six représentantes de Swiss-Ski étaient ainsi présentes en deuxième manche.

Wendy Holdener a fait honneur à son statut de no 2 de la discipline. La double médaillée d'argent des Mondiaux de Courchevel/Méribel a signé le 4e temps de la deuxième manche pour s'offrir son 48e podium en Coupe du monde, le cinquième de la saison. Sa 2e place au classement de la spécialité est d'ailleurs quasiment assurée.

La remontada de Meillard

La perf' du jour côté suisse est cependant à mettre à l'actif de Mélanie Meillard. La skieuse d'Hérémence, 15e sur le premier tracé malgré un numéro de dossard élevé (le 33), s'est montrée encore plus solide sur le second parcours. Elle a grimpé à la 7e place pour signer son premier top 10 de la saison.

Nicole Good (12) et Elena Stoffel (15e) ont également réussi une superbe remontée en deuxième manche, progressant de respectivement 11 et 8 places dans la hiérarchie. Cela s'est en revanche moins bien passé pour Michelle Gisin (18e) et pour Camille Rast (24e), qui ont tous de même assuré leur ticket pour le slalom des finales de Soldeu.

/ATS