Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination ...
Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination dès les quarts de finale du sprint olympique en style classique.

Nadine Fähndrich, qui avait signé le 5e temps de la qualification, a calé dans la dernière ligne droite après avoir mené sa course. Elle a concédé sur la ligne 2''05 sur la favorite Linn Svahn.

Cinquième de son quart de finale, Nadine Fähndrich a même été devancée par sa compatriote Anja Weber. Celle-ci passe néanmoins aussi à la trappe, tout comme la troisième Suissesse encore en lice Lea Fischer.

/ATS
 

Actualités suivantes

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Sprint: Fähndrich 5e de la qualification

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 10:58

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 09:17

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:42

Articles les plus lus

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:42

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski alpin: Vonn souffre d'une fracture complexe du tibia

Ski    Actualisé le 10.02.2026 - 09:17

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski freestyle: Mathilde Gremaud en or en slopestyle

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 15:42

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Combiné: l'or pour von Allmen/Nef, l'argent pour Odermatt/Meillard

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:08

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

« Rendez-vous sport » : la Suisse commence fort aux JO

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:18

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Combiné par équipe: la paire Odermatt/Meillard favorite

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 10:18

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Malorie Blanc absente du combiné féminin

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:07

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Combiné par équipe: Trois duos suisses dans le coup

Ski    Actualisé le 09.02.2026 - 17:08