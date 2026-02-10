Sprint: Nadine Fähndrich éliminée en quart

Immense déception pour Nadine Fähndrich mardi à Tesero. La Lucernoise a connu l'élimination dès les quarts de finale du sprint olympique en style classique.

Nadine Fähndrich, qui avait signé le 5e temps de la qualification, a calé dans la dernière ligne droite après avoir mené sa course. Elle a concédé sur la ligne 2''05 sur la favorite Linn Svahn.

Cinquième de son quart de finale, Nadine Fähndrich a même été devancée par sa compatriote Anja Weber. Celle-ci passe néanmoins aussi à la trappe, tout comme la troisième Suissesse encore en lice Lea Fischer.

/ATS