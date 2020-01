Olivier Burri dans le top 20

Olivier Burri a été le meilleur pilote amateur du rallye de Monte-Carlo. Le pilote de Belprahon a pris la 18e place de la première manche du championnat du monde des rallyes. Plus de 80 pilotes étaient au départ. Il s’agissait de sa 22e participation à cette épreuve. Olivier Burri a donc pris le volant de sa VW Polo R5 pour parcourir les 16 spéciales de ce rallye. Pour Olivier Burri, c’est « un très bon résultat » qu'il a fait ce week-end d’autant plus que selon lui, « il s’agit du rallye le plus compliqué des championnats du monde ».