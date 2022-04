En direct du Critérium jurassien

Le Critérium jurassien signe son grand retour après deux ans d’absence, un retour marqué par la neige. La course se tient ce samedi sur les routes de la région. La 43e édition est synonyme de manche d’ouverture du championnat de Suisse des rallyes. RFJ sera à nouveau au cœur de la course pour vous faire vivre cette épreuve de l’intérieur. La météo joue toutefois les trouble-fête. La neige tombée sur les hauteurs a contraint les organisateurs à renoncer à deux spéciales du matin, celle entre Courtemautruy et Les Enfers et celle entre St-Brais et La Combe. La course commence quand même tôt ce samedi matin avec la spéciale entre Vendlincourt et Alle.

Réactions des pilotes après les spéciales, entretiens au parc d’assistance, résultats et classements en temps réel : notre rédaction sportive est mobilisée pour vous brancher sur la course.

Suivez le Critérium jurassien en direct sur RFJ samedi de 8h30 à 19h30. Emotions fortes garanties ! /msc