Jonathan Hirschi en tête d’un « Crité » enneigé

Jonathan Hirschi donne le ton sur le Critérium jurassien. Le pilote neuchâtelois est en tête de l’épreuve après la seule spéciale disputée samedi matin entre Vendlincourt et Alle (10,2 km). Il devance deux pilotes régionaux, Sacha Althaus de 1'', et Michaël Burri de 7''. Un autre pilote de la région se classe provisoirement parmi les dix meilleurs concurrents. Le Taignon David Erard pointe au 7e rang, à 7'' du podium.

Cette 43e édition est marquée par des conditions météorologiques dantesques. La neige qui est tombée sur les hauteurs a contraint les organisateurs à renoncer aux spéciales 2 et 3 (Courtemautruy – Les Enfers et St-Brais – La Combe). Le prochain départ est prévu à 12h17 pour les véhicules historiques et à 12h47 pour les modernes du côté de Vendlincourt. La suite de l'épreuve devrait se tenir normalement.

Le Critérium jurassien est à vivre toute la journée en direct sur RFJ. Résultats à retrouver en lien ici. /mle