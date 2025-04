En direct du 46e Critérium jurassien

RFJ vous permettra de ne rien manquer du Critérium jurassien. Des émissions spéciales sont prévues vendredi soir dès 19h et samedi dès 8h et jusqu’au terme de la compétition, soit un total d’environ 13 heures de direct. Vous connaîtrez les résultats dans l’immédiat et pourrez entendre des réactions des meilleurs pilotes lors de chaque spéciale. Aussi, RFJ sera présente à l’assistance pour aller à la rencontre des pilotes régionaux, des travailleurs de l’ombre et d’experts du monde automobile. Vous pourrez aussi entendre les organisateurs de cette grand-messe automobile dans le Jura tout au long des émissions spéciales. /mle