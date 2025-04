« Pour un trialiste, il faut absolument voir ou participer une fois à cette course »

Dominique Guillaume repart pour une nouvelle aventure écossaise. Le pilote de moto trial de Bassecourt sera au départ lundi du Scottisch six days trial à Fort William dans les Highlands. 900 km de course attendent le Jurassien pour sa 29e participation à cette course « mythique par sa météo, sa réputation, l’engouement des trialistes et des motards du monde entier qui veulent y participer. Pour 280 places, il y a chaque année entre 550 et 600 demandes », raconte Dominique Guillaume. La préparation physique et logistique est exigeante et Dominique Guillaume sera accompagné de deux autres pilotes de la région, Tim Affolter et Valentin Leiser. « Il faut être très bien préparé, car c’est une course d’endurance et de mécanique. Depuis que j’y vais, on a trainé avec nous pas mal de pilotes », ajoute le Jurassien. /mmi