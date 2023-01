Diminué physiquement, Nadal s'incline au 2e tour

Tenant du titre, Rafael Nadal (no 1) a été éliminé dès le 2e tour de l'Open d'Australie mercredi.

Diminué sur le plan physique dès la fin du deuxième set, l'homme aux 22 trophées du Grand Chelem s'est incliné 6-4 6-4 7-5 devant l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 65).

Rafael Nadal est donc à nouveau trahi par son corps. Le Majorquin avait ainsi renoncé à défendre ses chances face à Nick Kyrgios en demi-finale à Wimbledon l'été dernier, en raison d'une déchirure abdominale. Et il n'était pas non plus au meilleur de sa forme lors du dernier US Open, où il avait chuté dès les 8es de finale.

L'Espagnol de 36 ans n'est pas du genre à jeter l'éponge, surtout dans le cadre prestigieux des tournois du Grand Chelem. Mais il a certainement dû songer à le faire lorsqu'il a concédé le deuxième set, quelques minutes après s'être blessé à la jambe gauche.

Son épouse en pleurs

Blessé au bout d'une course, Rafa a soudain grimacé en se tenant la hanche. Au changement de côté à 5-3 pour son adversaire, il a fait venir le physiothérapeute sur le court. Puis, sous le regard de son épouse en pleurs et de son coach Carlos Moya désabusé, il a quitté le court pour recevoir un traitement.

Rafael Nadal a repris le match et a tenu le choc sur une jambe dans la troisième manche, abrégeant l'échange comme jamais face à un adversaire trop 'timide' en la circonstance. Mais Mackenzie McDonald a pu signer le break décisif dans le onzième jeu avant de conclure tranquillement sur son service.

FAA s'en sort de justesse

Tombeur en cinq sets de Stan Wawrinka au 1er tour, Alex Molcan (ATP 53) n'est par ailleurs pas passé loin de l'exploit mercredi. Le Slovaque a mené deux manches à zéro face à Félix Auger-Aliassime (no 6), qui a toutefois trouvé les ressources pour renverser la vapeur (3-6 3-6 6-3 6-2 6-2) et se hisser en 16es de finale.

