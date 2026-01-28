Open d'Australie: Sinner domine Shelton et affrontera Djokovic

Jannik Sinner est toujours en lice pour un troisième titre consécutif à l'Open d'Australie ...
Open d'Australie: Sinner domine Shelton et affrontera Djokovic

Open d'Australie: Sinner domine Shelton et affrontera Djokovic

Photo: KEYSTONE/AP/Dar Yasin

Jannik Sinner est toujours en lice pour un troisième titre consécutif à l'Open d'Australie. Le no 2 mondial n'a eu aucune peine à éliminer Ben Shelton (ATP 8) en quart de finale mercredi à Melbourne.

L'Italien s'est imposé en trois sets 6-3 6-4 6-4 en 2h25 pour éliminer l'Américain, qu'il avait déjà écarté l'an dernier au stade des demi-finales. Il avait également battu le gaucher d'Atlanta en quart de finale à Wimbledon en 2025.

Très solide jusqu'à présent dans cette quinzaine, Ben Shelton a commis bien trop d'erreurs pour espérer mieux face au nouveau maître des lieux. Il n'a converti aucune de ses quatre balles de break, et Sinner n'a eu besoin que d'un break par set pour s'imposer.

L'Italien de 24 ans, double tenant du titre à Melbourne, vise désormais une sixième finale consécutive dans un tournoi du Grand Chelem. Vendredi, il affrontera pour une place en finale Novak Djokovic, qui a de son côté profité de l'abandon de Lorenzo Musetti pour rejoindre le dernier carré.

/ATS
 

