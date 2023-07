Une première mémorable

Dominic Stricker (ATP 119) se souviendra longtemps de sa première victoire dans le tableau principal d'un Grand Chelem. Il est, en effet, revenu de nulle part à Wimbledon face à Alex Popyrin (ATP 81).

Le gaucher bernois s'est imposé 3-6 6-3 6-2 4-6 7-5 devant l'Australien après avoir écarté une balle de 4-0 au cinquième set. Dans cette rencontre longue de 3h08' mais interrompue à deux reprises par la pluie, Dominic Stricker a alterné le chaud et le froid. Il fut ainsi irrésistible dans les deuxième et troisième sets avant de perdre le fil de son tennis en raison, sans doute, de ce côté 'junior' qu'il ne parvient pas encore à occulter. Qu'il se rassure, un certain Roger Federer cultivait le même travers lors de ses premiers pas sur le Circuit.

Au-delà de la symbolique, ce succès n'a pas de prix. Il le rapproche du top 100 de l'ATP et il lui offre in superbe défi au deuxième tour contre Frances Tiafoe (no 10). Victorieux il y a trois semaines du tournoi de Stuttgart, l'Américain est l'un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Cela tombe bien dans la mesure où Dominic Stricker est capable sur gazon de présenter un jeu vraiment attrayant.

L'aventure est, en revanche, terminée pour Céline Naef (WTA 165). La Schwytzoise n'a pas marqué un jeu mercredi dans une rencontre perdue 6-3 6-3 contre la Russe Anastasia Potapova (no 22). A la reprise, Céline Naef n'a pas su gagner le premier point qui lui aurait permis de mener 4-3. Issue des qualifications, elle aura tout de même dévoiler mardi bien des promesses pour sa grande première à ce niveau.

A noter, enfin, que le deuxième tour de Stan Wawrinka contre l'Argentin Tomas Martin Etcheverry a été reporté à jeudi.

/ATS