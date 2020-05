Concours - Vous et vos mamans

Elodie - CHF 50.- au Magasin Ver’tiges Fleurs au Noirmont

L'histoire de la photo : Je souhaitais mettre à l'honneur ma maman avec ses petits enfants et moi-même afin de garder un merveilleux souvenir de cette fête des mamans 2020, malgré les circonstances du covid19 il était important pour moi d'avoir un joli souvenir.

Joëlle - CHF 50.- Au Bonheur des Fleurs à Pleigne

L'histoire de la photo : Une photo qui date... de moi et ma maman

Mais ce souvenir si présent

De ces instants magiques et fascinants

MERCI maman

Julianne - CHF 50.- à La Boîte à Pétale à Porrentruy

L'histoire de la photo : "Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert"

Pour ses 40 ans nous avions chanté cette magnifique chanson de Lynda Lemay à notre maman. Pour ses 50 ans nous lui avions offert une séance photo et un peu moins de larmes... Elle a choisi de la faire avec nous ses 3 enfants.

Mais maman tu es à nos yeux la plus belle des maman, une belle personne, tu nous as donné et nous donne encore énormément, tu nous a appris tellement de choses, certaines que l'on réalise plus que d'autres maintenant que nous sommes les 3 devenus parents.

Maman nous t'aimons fort, bonne fête!