Rossemaison à un succès du titre après un match fou contre Buix

Un dernier tiers haletant

Les deux équipes avaient encore du spectacle à proposer dans le dernier tiers. Le passage aux vestiaires a une nouvelle fois été porteur de réussite pour les Gravalons qui ont égalisé dès l'entame grâce à Pierric Pouilly. Ils sont même passés devant pour la première fois de l'après-midi après un goal de Joris Houlmann (47e). Le SHCR ne s'est pas laissé faire et Alexis Neukomm a égalisé dans la foulée, s'offrant un triplé au passage. Buix a repris les devants sur une réussite de Ken Steiner (52e). L'équipe ajoulote tenait en infériorité numérique et pensait se diriger vers la victoire, mais Yvan Sauvain a encore égalisé à 3’ du terme. L’inévitable Alexis Neukomm a alors surgi à 20’’ de la dernière sirène pour offrir la victoire et le deuxième acte à Rossemaison.

Le SHCR mène 2-0 dans la série qui se joue au meilleur des cinq matches. Le SHCB n’a de son côté plus le droit à l’erreur et devra trouver la solution pour l’emporter le week-end prochain dans son antre.

Retrouvez une galerie photos du premier acte ici. /cra