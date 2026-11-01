Rossemaison à un succès du titre après un match fou contre Buix

Les Rossignols ont remporté le 2e acte de la finale des play-off de ligue A d’inline hockey face aux Ajoulots 10-9 ce dimanche. Les Vadais mènent 2-0 dans la série contre des Gravalons qui n’ont plus le droit à l’erreur.
Le SHC Rossemaison fait le break à domicile pour s’offrir trois matches de titre. Il a battu le SHC Buix 10-9 dimanche dans son Forum Biwi à l’occasion de l’acte II de la finale 100% jurassienne des play-off de ligue A d’inline hockey. La rencontre a été totalement folle avec un but victorieux inscrit dans les dernières secondes.Les Ajoulots devaient se relancer au lendemain d’une défaite 8-5 lors du 1er acte, s’ils ne voulaient pas se retrouver dos au mur. Mais ils ont concédé deux buts, d’Alexis Neukomm et Alexandre Piquerez, en seulement 62 secondes. Après un temps mort précoce demandé, les Gravalons ont rapidement réduit l’écart par Hugo Meusy. Piqués dans leur orgueil, les Rossignols ont repris les commandes du match grâce à Alexis Neukomm et Anthony Chèvre. Vincent Stemer et Alexandre Piquerez se sont joints à la fête, profitant de pénalités ajoulotes. 6-1 à la fin du premier tiers : le match semblait déjà plié, mais ce serait mal connaître l'inline hockey.
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Remontada ajouloteLe SHC Buix est revenu des vestiaires avec un tout autre visage. Les Ajoulots ont inscrit cinq buts en cinq minutes (23e à 28e) pour revenir à égalité, profitant notamment d’une pénalité de 5’ concédée par Alexis Neukomm. Lucas Bonati s'est offert un triplé, alors que Pierric Pouilly et Arnaud Nicoulin ont aussi trouvé le chemin des filets. Les Rossignols sont parvenus à stopper l'hémorragie et sont même repassés devant juste avant le thé grâce à un troisième but d'Alexandre Piquerez.
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Un dernier tiers haletant
Les deux équipes avaient encore du spectacle à proposer dans le dernier tiers. Le passage aux vestiaires a une nouvelle fois été porteur de réussite pour les Gravalons qui ont égalisé dès l'entame grâce à Pierric Pouilly. Ils sont même passés devant pour la première fois de l'après-midi après un goal de Joris Houlmann (47e). Le SHCR ne s'est pas laissé faire et Alexis Neukomm a égalisé dans la foulée, s'offrant un triplé au passage. Buix a repris les devants sur une réussite de Ken Steiner (52e). L'équipe ajoulote tenait en infériorité numérique et pensait se diriger vers la victoire, mais Yvan Sauvain a encore égalisé à 3’ du terme. L’inévitable Alexis Neukomm a alors surgi à 20’’ de la dernière sirène pour offrir la victoire et le deuxième acte à Rossemaison.
Le SHCR mène 2-0 dans la série qui se joue au meilleur des cinq matches. Le SHCB n’a de son côté plus le droit à l’erreur et devra trouver la solution pour l’emporter le week-end prochain dans son antre.
Retrouvez une galerie photos du premier acte ici. /cra