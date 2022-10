20'000 visiteurs à la plus grande fête des récoltes de Suisse

Près de 20’000 visiteurs ont sillonné la première édition de la 'Fête des Fêtes' au Musée en plein air Ballenberg à Brienz (BE). Deux week-ends durant, la manifestation offrait un tour d’horizon des traditions régionales automnales de toutes les régions de Suisse.

La toute première 'Fête des Fêtes' s'est tenue les week-ends des 24 et 25 septembre puis du 1er et 2 octobre 2022. Si la fréquentation lors du week-end inaugural n'était pas encore à la hauteur des attentes, le second a attiré beaucoup plus de monde, indiquent dimanche les organisateurs dans un communiqué.

Le comité d’organisation et les responsables du musée en plein air souhaitent maintenant profiter des semaines à venir pour tirer un bilan. 'Nous déciderons probablement fin novembre de l’organisation éventuelle d’une nouvelle édition», précise Martin Michel, directeur du musée en plein air Ballenberg cité dans le communiqué.

La manifestation a rassemblé 15 fêtes et traditions régionales de tout le pays. Parmi les nombreux spectacles, une course endiablée de charrettes en bois organisée par la jeunesse rurale de Charmey (FR) ou le combat de reines des vaches d’Hérens valaisannes.

Pizzoccheri grisons, risotto, ou gâteau du Vully, les spécialités régionales ont rencontré un franc succès. Le canton de Fribourg a présenté la Bénichon d'automne, dont le pain au safran 'Cuchaule' et la moutarde de Bénichon faisaient partie de la copieuse table. La St-Martin jurassienne n'a pas été oubliée.

/ATS