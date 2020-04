Paléo Festival n'aura pas lieu en 2020

Paléo n'aura pas lieu cet été. Le plus grand open air de Suisse est reporté en 2021, en raison de la pandémie de Covid-19. Le festival nyonnais est annulé pour la première fois de son histoire. Cette 45e édition était prévue du 20 au 26 juillet.

'Le terrain de l'Asse sera vide cet été', a annoncé jeudi Daniel Rossellat, patron du Paléo. Le 'coeur lourd', les organisateurs ont décidé de reporter le festival. La 45e édition se tiendra du 19 au 25 juillet 2021 avec, 'dans la mesure du possible', la même programmation. Des discussions sont en cours avec les artistes qui étaient prévus cet été, notamment avec Céline Dion.

Si les festivals ne sont pas formellement interdits - le Conseil fédéral n'a fait aucune annonce jeudi et entend procéder à une 'analyse en détail' - Paléo n'aurait de toute façon pas la possibilité de proposer le festival tel qu'attendu par le public, expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Chantier à lancer

'On ne pouvait plus attendre', résume Daniel Rossellat à Keystone-ATS. Paléo est une ville éphémère qui accueille 50'000 habitants par jour. Pour la construire, il fallait mettre en route sans tarder un 'immense chantier' qui implique des centaines de prestataires, fournisseurs, artistes, sponsors et techniciens. Impensable dans les circonstances actuelles, estime Paléo.

'Ce chantier doit débuter le 8 juin, et il faut le préparer. Soit on avançait, et on engageait des frais qui risquaient d'être perdus. Soit on attendait et de facto, on ne pouvait plus faire le festival'.

Avis de droit

Les organisateurs ont demandé un avis de droit. 'L'impossibilité de planifier et de réaliser ce chantier est une conséquence directe de la pandémie. C'est assimilable à un cas de force majeure', explique Daniel Rossellat. Résultat: les contrats s'annulent de plein droit, sans contrepartie financière de part et d'autre. 'Chacun garde ses frais. Cela permet de limiter la casse', commente-t-il.

La facture s'annonce toutefois salée. L'annulation aura de lourdes répercutions financières pour un festival à 30 millions de budget et qui génère près de 80% de ses recettes par la vente de billets, de nourriture et de boissons. 'Il y aura 6 millions de francs de frais irrécupérables, dont 3,5 millions ont déjà été engagés à ce jour', estime Daniel Rossellat.

Aide sollicitée

Le festival ne dispose pas d'assurance contre une pandémie. Il va solliciter le fonds d'aide à la culture, alimenté par des crédits cantonaux et fédéraux. Pour quel montant ? 'Aucune idée', répond Daniel Rossellat.

Cet été, Paléo attendait à Nyon quelque 270'000 spectateurs sur sept jours. Un concert-événement était prévu avec Céline Dion. Le reste de l'affiche n'avait pas encore été dévoilé. Ce pourrait être plus ou moins la même programmation l'an prochain.

Solidarité

'On n'a pas de garantie que tous les artistes seront disponibles, mais c'est une façon d'être solidaire avec eux. Ils vont aussi perdre de l'argent. On sait qu'un certain nombre d'entre eux ont envie d'être à Nyon l'an prochain', ajoute M. Rossellat.

Les billets et abonnements déjà achetés pour cet été restent valables pour 2021. Une solution sera trouvée pour les festivaliers auxquels cela ne convient pas. Le festival informera 'dès que possible'.

/ATS