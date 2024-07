Le public se rend toujours plus nombreux au NIFFF

Les regards de l’organisation se tournent désormais vers 2025 et la 24e édition du festival. L’objectif, pour Pierre-Yves Walder, est clair : « Le but n’est pas de faire toujours plus et plus gros, c’est plutôt de continuer à offrir de la qualité tant au niveau de la programmation que de l’accueil du public et des invités. » Le NIFFF reviendra du 4 au 12 juillet 2025 à Neuchâtel. /cde