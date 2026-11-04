Montreux Jazz Festival: un duo crée une affiche 2027 rétrofuturiste

Esthétique rétrofuturiste et esprit flower power pour l'affiche de la 61e édition du Montreux Jazz Festival, qui aura lieu du 2 au 17 juillet 2027. Dévoilée mercredi, elle est l'oeuvre de deux artistes, la Française Malika Favre et le Sri-Lankais Kumkum Fernando.

Cette nouvelle affiche - dans les tons violets, rouges, bleus et oranges - célèbre la musique "comme une expérience à la fois spirituelle, charnelle et universelle", indiquent les organisateurs du Montreux Jazz Festival (MJF) dans un communiqué. Après l'oeuvre iconique de Keith Haring et Andy Warhol en 1986, c'est seulement la deuxième affiche de l'histoire du festival réalisée à quatre mains, soulignent-ils.

C'est aussi le retour de Malika Favre, dix ans exactement après la réalisation de l'une des affiches les plus populaires de la manifestation musicale, avec son oeuvre épurée, mêlant danseuses et instruments dans un subtil jeu d'illusions en noir et blanc, rappellent-ils.

"Contre-pied"

"Je suis tombée amoureuse du festival dès ma première visite en 2017. L'affiche que j'ai réalisée pour cette édition-là est encore aujourd'hui l'une de mes créations préférées. Je savais qu'elle serait difficile à égaler, alors j'ai voulu prendre le contre-pied: une oeuvre pleine de couleurs, aussi maximaliste que la première était minimaliste. Kumkum Fernando était l'artiste idéal pour cela", explique Malika Favre, citée dans le communiqué.

La Française rêvait de célébrer les dix ans de cette première collaboration et c'est le MJF qui lui a glissé l'idée: suivre l'exemple de Keith Haring qui, pour sa seconde affiche en 1986, avait collaboré avec Andy Warhol. Elle pense donc immédiatement à Kumkum Fernando, artiste sri-lankais réputé pour ses oeuvres monumentales, qui font le pont entre des mythologies anciennes et des futurs imaginaires.

L'oeuvre puise, en effet, dans différentes temporalités, des traditions ancestrales sud-asiatiques au rétrofuturisme en passant par les sixties hippies. "Malika Favre et Kumkum Fernando souhaitaient ainsi créer une entité intemporelle, presque divine, qui célèbre la musique comme une expérience spirituelle et universelle. Une multitude de motifs - mêlant fleurs, art folklorique et sensualité - habillent cette entité énigmatique, évoquant à la fois la forme d’un robot, d’un autel ou d’un jukebox", commentent les responsables du festival.

Clin d'oeil de l'histoire

"Les fleurs évoquent les quais de Montreux, mais aussi le mouvement Flower Power des années hippies (...) Cette éclosion des sens, mêlant plaisir charnel et musical, rappelle un joli clin d'oeil de l'histoire: le MJF est né durant le Summer of Love de 1967, dont on célèbre les 60 ans l'été prochain", ajoutent-ils encore.

Depuis 1967, le MJF donne carte blanche à des artistes internationaux pour créer son affiche officielle. En 1982, Jean Tinguely laissait sa trace indélébile, devenue un logo si reconnaissable. Keith Haring en signait trois déclinaisons en 1983. David Bowie se prêtait au jeu en 1995, comme plus récemment Yoann Le moine (Woodkid), Christian Marclay, Lakwena ou Kévin Germanier cette année pour les 60 ans du festival.

/ATS