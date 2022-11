2e livre gratuit: Payot fait recours auprès du Conseil d'Etat VS

Les librairies Payot font recours auprès du Conseil d'Etat valaisan parce qu'elles sont exclues de l'opération '2e livre gratuit' lancée mi-novembre. Pascal Vandenberghe estime ne pas avoir reçu de réponses satisfaisantes jusqu'ici.

Mi-novembre, le Valais a lancé une vaste opération pour redonner le goût de la culture au public, qui a déserté - avec la pandémie et les nouvelles habitudes de consommation - les cinémas et les librairies. Jusqu'à Noël les séances de cinéma en semaine sont gratuites et les lecteurs reçoivent un 2e livre gratuit après l'achat du premier.

Mais certaines enseignes comme Payot n'ont pas été intégrées à l'opération. Le patron de Payot Pascal Vandenberghe est très vite monté au créneau. Mardi il a franchi un pas de plus, a-z-il fait savoir dans un communiqué.

Malgré la bienveillance de l'objectif, le gouvernement valaisan avait déjà dû rétropédaler dans le Haut-Valais. Le 23 novembre, le canton a suspendu son dispositif dans la partie alémanique du canton, qui ne recèle aucune librairie indépendante sur son territoire, et dont les trois seules enseignes appartiennent au groupe Orell Füssli/Thalia.

On ne demande pas l'aumône

Une rencontre entre Pascal Vandenberghe et le chef de service de la culture du Valais Alain Dubois le 24 novembre n'a pas débouché sur un accord. Le service culturel a pourtant proposé un 'arrangement' qui aurait permis d'octroyer une compensation du canton à Payot et à Orell Füssli.

Payot a refusé en arguant que 'nous ne sommes pas venus demander l'aumône, mais un traitement équitable'.

Si le canton venait à confirmer sa position, Payot fera recours auprès du Tribunal cantonal, annonce-t-il mardi. Dans l'intervalle, l'enseigne, dont le siège est basé à Lausanne, continuera d'offrir un deuxième livre à ses clients, tout en prenant ses frais à sa charge.

Le service de la culture du canton du Valais a été contacté et devrait répondre en début d'après-midi.

/ATS