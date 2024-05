A Lausanne, 136 projets à découvrir au Festival de la Cité 2024

Le Festival de la Cité à Lausanne proposera 136 projets artistiques lors de sa 52e édition du 2 au 7 juillet, dont 61 spectacles et 66 concerts. Il y aura aussi une trentaine de DJ-sets. La manifestation culturelle investira 32 lieux dans la capitale vaudoise.

Au total, cette édition 2024 du grand rendez-vous culturel gratuit lausannois promet près de 180 représentations pour un budget de 2,4 millions de francs, ont indiqué mercredi les organisateurs. Pas moins de 33 nationalités seront représentées, ont-ils précisé.

Durant six jours, la programmation se veut 'foisonnante et interdisciplinaire (...) prenant le pouls de la création contemporaine'. Elle présente notamment de nouvelles créations et de nombreuses premières suisses (22 en musique et 19 en arts vivants pour ces dernières).

Le Festival de la Cité se déploiera dans son fief historique, au bord du lac ainsi que dans le Parc et les Vergers de l'Hermitage. Une cinquantaine de bars et stands seront ouverts. Comme pour les deux années précédentes, il table sur quelque 100'000 personnes.

/ATS