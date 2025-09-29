A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

Plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris ...
A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

A Paris, un dernier hommage à Claudia Cardinale

Photo: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez

Plusieurs centaines de personnes, dont des personnalités du cinéma, ont assisté mardi à Paris aux obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale. Cette grande figure du cinéma italien des années 1960 est décédée mardi dernier à 87 ans en région parisienne.

Etaient notamment présents Yvan Attal, Nicolas Bedos ou Georges Beller, qui a joué à ses côtés dans 'Les pétroleuses', film sorti en 1971 réunissant les deux icônes féminines de l'époque, Claudia Cardinale et Brigitte Bardot.

D'autres personnalités y assistaient comme la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, ou l'ex-ministre et actuel président de l'Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le cercueil de Claudia Cardinale, en bois clair, est entré dans l'église Saint-Roch dans le centre de Paris sous les applaudissements de la foule, au son de la musique d''Il était d'une fois dans l'Ouest', composée par Ennio Morricone.

Claudia Cardinale avait partagé l'affiche avec Charles Bronson et Henry Fonda dans ce film de 1968 réalisé par Sergio Leone, pour l'un de ses plus grands rôles.

'Comme à son habitude, ma mère a attrapé son départ comme un train en marche', a salué sa fille Claudia, qui a remercié la Tunisie pour avoir organisé une messe mardi à La Goulette, à Tunis, où est née sa mère le 15 avril 1938.

'C'était une grande actrice, ma préférée'

'C'était une grande actrice, ma préférée. Elle est née en Tunisie, je voulais lui rendre hommage', a confié Mourad, un admirateur anonyme arborant le drapeau tunisien sur les marches de l'église.

'Elle n'acceptait sa renommée que pour soutenir la cause des femmes, des homosexuels et des malades du sida', a témoigné son ami René de Ceccatty, écrivain et traducteur français né lui aussi à Tunis, en rappelant son amitié avec l'acteur américain Rock Hudson, mort du sida en 1985.

Au pied de l'autel, une photographie de l'actrice en noir et blanc en train de danser a été placée sur un pupitre.

Prise en 1959 à Rome, elle avait illustré l'affiche de la 70e édition du festival de Cannes.

La famille de Claudia Cardinale a invité ceux qui le souhaitent à faire un don à la fondation qui porte son nom et qu'elle a créée avec sa fille à Nemours, au sud de Paris, une structure pour accueillir et faire la promotion de jeunes artistes.

Une messe sera célébrée mercredi dans cette commune où elle habitait avec sa fille. La crémation aura lieu jeudi dans l'intimité familiale.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Bulgarie: le convoi de la star Robbie Williams victime de racket

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 17:05

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 16:49

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Articles les plus lus

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

« La Maison rouge »: un nouveau musée Frida Kahlo ouvre à Mexico

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 16:49

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 02:24

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

L'actrice et chanteuse Selena Gomez a épousé Benny Blanco

Culture    Actualisé le 28.09.2025 - 06:13

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Bad Bunny vedette du show de la mi-temps

Culture    Actualisé le 29.09.2025 - 09:27

Fabienne Schmuki prend la direction de Swiss Music Export en 2026

Fabienne Schmuki prend la direction de Swiss Music Export en 2026

Culture    Actualisé le 26.09.2025 - 10:25

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 00:19

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Venezuela: Maduro se moque de YouTube, qui a supprimé sa chaîne

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 02:24

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

Culture    Actualisé le 27.09.2025 - 23:55