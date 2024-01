Adele, absente d'Europe depuis 2016, revient sur scène à Munich

La chanteuse britannique Adele se produira en août 2024 à Munich, une première en Europe continentale depuis 2016, a annoncé mercredi sur son site la plateforme de spectacles Live Nation.

'Je ne peux imaginer une plus belle manière de passer mon été', a écrit Adele sur son compte Instagram, en référence à ces concerts.

La chanteuse de 35 ans se produira à quatre dates début août dans la capitale bavaroise. 80'000 personnes seront attendues chaque soir selon Live Nation.

Adele est l'une des artistes pop les plus célèbres et populaires au monde. Elle a reçu de nombreuses récompenses très convoitées comme les Grammy Awards et les Golden Globes.

Les albums, les singles et les clips d'Adele se vendent à des millions d'exemplaires et sont parfois visionnés des milliards de fois sur Internet. Des chansons comme 'Someone Like You' et 'Rolling in the Deep', issues de son album '21' sorti en 2011, ont été écoutées plus d'un milliard et demi de fois chacune sur la plateforme musicale Spotify.

L'artiste est actuellement en résidence à Las Vegas, aux États-Unis, jusqu'en juin. Elle y présente, selon Live Nation, un total de 100 spectacles au cours de 50 week-ends sous le slogan 'Weekends with Adele'.

En 2022, Adele a donné quelques concerts à Londres, où elle s'est produite à Hyde Park à guichets fermés.

/ATS