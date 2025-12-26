« Adieu Teddy »: décès à 65 ans d'un membre du groupe The Cure

Le guitariste et claviériste du groupe The Cure, Perry Bamonte, est décédé à l'âge de 65 ans ...
« Adieu Teddy »: décès à 65 ans d'un membre du groupe The Cure

Photo: KEYSTONE/AP/Chris Pizzello

Le guitariste et claviériste du groupe The Cure, Perry Bamonte, est décédé à l'âge de 65 ans, a annoncé vendredi le légendaire groupe britannique de new wave.

Perry Bamonte, dit 'Teddy', devenu membre à part entière de The Cure en 1990, 'est décédé chez lui après une courte maladie à Noël', selon un communiqué publié sur le site du groupe, disant son 'immense tristesse'.

'Discret, intense, intuitif, constant et d'une immense créativité, 'Teddy' était un coeur chaleureux et une part essentielle de l'histoire de The Cure. (...) Il nous manquera énormément'', indique ce texte.

The Cure, avec son emblématique chanteur Robert Smith, 66 ans, s'est transformé tout au long de ses décennies prolifiques.

Nombreux albums

Perry Bamonte a d'abord fait partie de l'équipe technique du groupe à partir de 1984 avant de connaître deux périodes comme membre du groupe, comme guitariste pendant 14 ans, jouant notamment de la basse six cordes, puis des claviers depuis 2022.

Dans son communiqué, The Cure a souligné qu'il avait contribué à la création de nombreux albums, dont 'Wish' (1992), 'Wild Mood Swings' (1996), 'Bloodflowers' (2000), 'Acoustic Hits' (2001) et 'The Cure' (2004). Il a donné plus de 490 concerts, dont les plus récents figuraient 'parmi les meilleurs de l'histoire du groupe', précise le communiqué.

Porté par la voix plaintive et déchirante de Robert Smith, The Cure a contribué à façonner le rock gothique avec des albums comme 'Pornography' (1982). Le groupe a ensuite connu des succès avec des morceaux beaucoup plus enjoués, dont 'Friday I'm in Love'. Ses derniers albums datent de 2008 ('4:13 Dream') et l'an dernier avec 'Songs of a Lost World'.

Sur le réseau instagram, le batteur du groupe, Lol Tolhurst, s'est dit 'tellement triste' du décès de Bamonte, ajoutant 'Adieu Teddy'. Perry Bamonte avait été également le bassiste du groupe Love Amongst Ruin, qui a sorti deux albums studio.

/ATS
 

Actualités suivantes

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Donald Trump, personnalité la plus médiatisée en France en 2025

Culture    Actualisé le 26.12.2025 - 08:48

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 09:24

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 00:08

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 17:32

Articles les plus lus

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 12:20

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 17:32

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 00:08

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Le chanteur Barry Manilow atteint d'un cancer du poumon

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 09:24

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Le troisième Avatar survole le box-office nord-américain

Culture    Actualisé le 21.12.2025 - 20:16

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 12:20

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Le chanteur britannique Chris Rea est décédé à 74 ans

Culture    Actualisé le 22.12.2025 - 17:32

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Spotify affirme que des activistes ont piraté son catalogue

Culture    Actualisé le 23.12.2025 - 00:08