Affiche 2025 du Montreux Jazz: Lakwena rend hommage à Nina Simone

L’artiste londonienne Lakwena a réalisé l’affiche du 59e Montreux Jazz Festival qui se tiendra du 4 au 19 juillet 2025. Cette œuvre typographique aux inspirations psychédéliques cite les paroles de la chanson 'Stars', interprétée par Nina Simone à Montreux en 1976.

En utilisant le texte comme élément central de son visuel, Lakwena signe la première affiche typographique de l’histoire du festival. L’œuvre s’articule autour de cinq mots, 'all you see is glory'. Ce message court et percutant invite à diverses interprétations, explique le Montreux Jazz Festival (MJF) mardi dans un communiqué.

Cette phrase est tirée des paroles de la chanson 'Stars', composée par Janis Ian en 1974 et jouée par Nina Simone à Montreux en 1976 lors d’une prestation d’anthologie. Au cours de ses recherches sur le festival, Lakwena a immédiatement été happée par la prestation de Nina Simone qu’elle qualifie de 'si intime, brute et authentique'.

Le mot “Glory” reflète l’héritage du festival, ses concerts légendaires, la beauté de son lac et ses montagnes. Il n'est pas dénué de mélancolie, la chanson “Stars” traitant avant tout du caractère éphémère de la gloire. C’est un concept qui nous ramène à une certaine réalité et qui contraste avec l’obsession de notre société pour la célébrité', décrit l'artiste.

Univers optimiste et subversif

Lakwena, artiste d’origine britannique et ougandaise, se distingue par l’utilisation de couleurs vives et de textes percutants, créant un univers à la fois optimiste et subtilement subversif. Ses œuvres ont été exposées à travers le monde dans des villes telles que Londres, Paris, New York, Los Angeles et dans des institutions comme la Tate Modern, le Southbank Centre ou encore le Kunsthal de Rotterdam.

Depuis 1967, le MJF donne carte blanche à des artistes internationaux pour créer son affiche officielle. En 1982, Jean Tinguely laissait sa trace indélébile, devenue un logo si reconnaissable. Keith Haring en signait trois déclinaisons en 1983, puis en binôme avec Andy Warhol en 1986. David Bowie se prêtait au jeu en 1995, comme plus récemment Yoann Le Moine (Woodkid), Christian Marclay, Ignasi Monreal, JR ou Rylsee.

