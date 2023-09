Affluence stable pour La Bâtie avec plus de 26'000 spectateurs

Les 18 jours de La Bâtie-Festival de Genève ont attiré plus de 26'000 spectateurs, une affluence similaire à celle de l'année dernière. Les organisateurs se sont félicités dimanche de l'enthousiasme d'une audience 'diversifiée'.

Au total, 70 composantes pluridisciplinaires pour près de 160 représentations ont eu lieu dans près de 60 sites de 31 communes genevoises, de France voisine et vaudoises. Une vingtaine étaient montrées pour la première fois.

Parmi les moments forts, les organisateurs retiennent les spectacles de Miet Warlop (One Song) et d'Anne Teresa de Keersmaeker et Jean-Guihen Queyras (Mitten wir im Leben sind/Bach6Cellosuiten) qui 'ont enflammé' la Comédie de Genève. Les deux dispositifs du chorégraphe Trajal Harrell ont également été couronnés de succès. Réceptacle de thématiques sociétales, le festival a aussi accueilli 'A Noiva e o Boa Noite Cinderela', oeuvre qui aborde frontalement le viol et le féminicide.

Le Liban a de son côté été porté par un groupe de six artistes, parmi lesquels les très remarqués Ali Charhour et Hashem Hashem. Parmi les offres romandes, le public a répondu avec enthousiasme aux spectacles de Davide-Christelle Sanvee, Baptiste Cazaux et Maud Blandel.

Les projets de territoire ont encore une fois été au centre de La Bâtie. Côté musique, le festival a à nouveau ravi le public avec de nombreux concerts.

Les organisateurs saluent aussi un élargissement à de nouvelles communes aussi bien en France qu'en Suisse. La prochaine édition aura lieu du 29 août au 15 septembre 2024.

/ATS