Anciens Abattoirs: amateurs d'art en nombre à La Chaux-de-Fonds

Quartier général, centre d’art contemporain actif depuis 2015 dans les Anciens Abattoirs de La Chaux-de-Fonds (NE), a su trouver sa place et rayonner en Suisse romande et même au-delà. Surtout grâce à la pugnacité et au réseau de sa fondatrice Corinna Weiss.

'J’ai mis toute mon âme et toute mon énergie dans ce projet', a déclaré dans un entretien à Keystone-ATS Corinna Weiss, âgée de 38 ans, qui dirige Quartier général depuis sa création. Lors de ses expositions ou de son 'Super Marché' de Noël dédié au design, le lieu attire des artistes et des visiteurs de toute la Suisse, voire même de France voisine.

Pour la dernière édition de 'Super Marché', qui existe depuis huit ans et qui s'est déroulée du 22 au 24 décembre 2023, 250 designers ont postulé. 'On en a choisi environ 70. On a opéré une sélection très pointue et en même temps très vaste pour avoir des objets aussi bien dans la maroquinerie, que dans les bijoux, les parfums ou les illustrations par exemple', a ajouté Corinna Weiss. Les artistes venaient de toute la Suisse romande, de Zurich et de France voisine.

La manifestation a dégagé un chiffre d’affaires de 200'000 francs. Au total, 5000 personnes sont venues acheter des objets fabriqués en circuits courts et connaître les artisans. La provenance des visiteurs était majoritairement externe à La Chaux-de-Fonds.

Jeux vidéo

'Souvent, le public ne franchit pas les portes des centres d’art car il a peur de ne pas avoir les codes. Mon objectif est d’avoir un public diversifié et d’offrir quelque chose de très populaire qui les fasse venir chez nous', a ajouté Corinna Weiss.

Outre son 'Super Marché', Quartier général réalise environ quatre expositions par an sur des thématiques engagées pour faire réfléchir au-delà de l’art. 'On réalise en général un binôme entre un artiste neuchâtelois et un autre d'ailleurs', a déclaré la directrice.

Les expositions attirent entre 600 et 1000 personnes de toute la Suisse. 'Le public est plus spécifique et vient d'une provenance plus large géographiquement parlant', a observé Corinna Weiss.

En 2023, une exposition sur les jeux vidéo 'Game over, play for ever' a particulièrement séduit. L'art dans les jeux vidéo était questionné, tout comme le jeu vidéo dans l'art, en collaboration avec le Gamelab de l'EPFL. 'On a eu un public très diversifié avec de nombreuses familles', a noté la directrice.

En 2024, Quartier général va traiter dans ses expositions les questions du dérèglement climatique, de l'impact de l’humain sur l’environnement, de la place de la sensualité de la femme dans la société ou de l'utilisation grandissante de l’intelligence artificielle. Les artistes tenteront d'interroger sous une forme créative et originale la manière d'appréhender l'avenir.

L'exposition 'Deus ex machina', consacrée à l'intelligence artificielle, se tiendra du 8 mars au 14 avril. Avec des questions comme: Est-ce que la machine peut véritablement créer ? Est-ce qu’elle est apte à jouer le rôle d’une autrice ou d’une musicienne ?

Capitale culturelle

Corinna Weiss se réjouit aussi du projet Capitale Culturelle 2027 à La Chaux-de-Fonds dont les Anciens Abattoirs seront le coeur névralgique. La manifestation devrait apporter une manne financière supplémentaire et permettre de voir plus grand et d'attirer des publics différents.

Avec une subvention communale de 24'000 francs - la Ville aide aussi avec un loyer modéré - et des aides ponctuelles du canton, Quartier général tourne avec uniquement 1,7 EPT (équivalent plein temps). 'Cela montre que même avec peu de moyens, on a une bonne force de frappe', a conclu Corinna Weiss.

