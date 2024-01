Angoulême: la BD de l'année pour l'Américain Daniel Clowes

L'Américain Daniel Clowes a remporté samedi le Fauve d'or du meilleur album de bandes dessinées de l'année du festival d'Angoulême avec 'Monica'. Ce roman graphique est le récit de la vie d'une Américaine ordinaire, à travers une multitude de récits très divers.

La BD américaine, ou comic, cherche une reconnaissance plus forte au sein d'un festival d'Angoulême qui est le bastion de la traditionnelle bande dessinée franco-belge, puis qui s'est largement ouvert au manga japonais.

Daniel Clowes, 62 ans, qui vit à Oakland en Californie, n'a pas pu faire le déplacement jusqu'à Angoulême, où le festival ferme ses portes dimanche soir, au terme d'une édition qui a attiré un public de nouveau très nombreux, a précisé le jury du festival international d'Angoulême.

Le Fauve spécial du jury a été remis à la Française Sophie Darq pour 'Hanbok', le Fauve de la série à l'Espagnol Alvaro Martinez Bueno et l'Américain James Tynion IV pour 'The Nice House on the Lake' ou encore le Fauve révélation au Français Matthieu Chiara pour 'L'Homme gêné'.

Le Fauve d'honneur a quant à lui été décerné à la mangaka japonaise Moto Hogio pour l'ensemble de son oeuvre.

Le prestigieux grand prix de la ville d'Angoulême avait été remis mercredi à la Britannique Posy Simmonds, pionnière du roman graphique, dont les deux grands succès sont 'Gemma Bovery' (1999) et 'Tamara Drewe' (2007).

/ATS