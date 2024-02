Anne Weber reçoit le Prix des Journées littéraires de Soleure

Anne Weber se voit décerner le Prix des Journées littéraires de Soleure pour l'ensemble de son oeuvre. Ecrivaine allemande vivant en France, elle traduit elle-même ses livres en français, sitôt écrits.

'Anne Weber est récompensée pour une œuvre littéraire d'une grande diversité formelle et thématique et pour son goût de l'expérimentation, qui va de l'essai à l'épopée en passant par le roman', indique le jury dans un communiqué publié jeudi.

Il y a quelques jours seulement, on apprenait qu'Anne Weber allait recevoir également le prix Annette Droste von Hülshoff 2024. Parmi les nombreux prix qu'elle a déjà reçus figure le Deutscher Buchpreis 2020.

Anne Weber est née en 1964 près de Francfort et vit depuis 40 ans à Paris. Elle traduit de l'allemand vers le français et inversement. Elle écrit ses propres œuvres en français et en allemand.

Le prix littéraire de Soleure est doté de 15'000 francs et sera décerné le 12 mai dans le cadre des Journées littéraires de Soleure.

/ATS