Au coeur d'une polémique, Chappell Roan annule deux concerts

Critiquée sur les réseaux sociaux pour avoir refusé d'appeler à voter pour Kamala Harris contre Donald Trump à la présidentielle américaine, la star de la pop Chappell Roan a déclaré vendredi qu'elle annulait deux concerts ce week-end pour préserver sa 'santé'.

'Je m'excuse pour ceux qui attendaient de me voir' à New York et à Columbia samedi et dimanche au festival All Things Go, mais je suis incapable de monter sur scène', a écrit l'artiste américaine sur Instagram.

'Je me sens dépassée par tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Je me sens sous pression pour donner la priorité à beaucoup de choses, et j'ai besoin de quelques jours pour faire passer ma santé en premier', a-t-elle ajouté.

Libre de 'ne soutenir personne'

L'interprète de 'Pink Pony Club', ouvertement queer, s'est récemment retrouvée au coeur d'une polémique pour avoir refusé d'appeler à voter pour Kamala Harris contre Donald Trump à la présidentielle américaine de novembre.

Elle a fini par déclarer dans une vidéo mercredi, sur un ton exaspéré, qu'elle voterait pour la candidate démocrate tout en réaffirmant sa déception à l'égard du Parti démocrate sur les questions de défense des droits des personnes LGBT+, du peuple palestinien, et 'de toute communauté marginalisée dans le monde'.

Tout avait commencé par une récente interview dans le quotidien britannique The Guardian, dans laquelle elle se disait libre de 'ne soutenir personne'.

Vivement critiquée sur les réseaux sociaux et accusée de faire le jeu de Donald Trump en n'appelant pas les jeunes à aller voter, elle avait déjà expliqué que sa tendance 'remettre en question l'autorité et les dirigeants' ne signifiait pas un soutien au candidat républicain, véritable épouvantail pour les progressistes américains.

Chansons utilisées par Harris

Chappell Roan avait déjà refusé plus tôt cette année une invitation à se produire à la Maison Blanche pour un événement lors du mois des fiertés, afin de contester le soutien des Etats-Unis à Israël dans sa guerre à Gaza.

L'équipe de campagne de Kamala Harris a plusieurs fois repris des chansons de Chappell Roan pour accompagner des vidéos de la candidate sur les réseaux sociaux.

