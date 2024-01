« Autour du feu » reçoit le prix Visioni aux Journées de Soleure

Le film 'Autour du feu' réalisé par Laura Cazador et Amanda Cortés, toutes deux nées à Genève, a obtenu samedi soir le prix Visioni aux Journées de Soleure. Le jury a estimé que ce documentaire traitant de la désobéissance civile était 'un film courageux'.

Il s'agit d'un film 'courageux et risqué qui aborde de manière inattendue mais prenante un sujet à la fois complexe et très actuel', indiquent les Journées de Soleure dans un communiqué.

Le film de 80 minutes suit deux anciens membres de La Bande à Fasel, un groupuscule anticapitaliste armé de Suisse romande, et trois jeunes militantes de la ZAD du Mormont, de XR Rébellion et d'un collectif antiraciste suisse. Tous se retrouvent autour d'un feu de camp à se demander jusqu'où on peut aller pour défendre ses idéaux.

Le prix du jury Visioni, doté de 20'000 francs, qui récompense les premier et deuxième films. Le court métrage 'Sarebbe statu', réalisé par Ella Rocca, a lui obtenu le prix de la relève, doté de 10'000 francs.

Cinq clips vidéo ont en outre été nominés pour le 'Best Video Clip'. Ils sont en lice pour le prix principal qui sera remis le 23 mars au Gestival m4music.

/ATS